330 Unterschriften brachte Eimeldingens Bürgermeister Oliver Friebolin zu Landrätin Marion Dammann in die Kreistagssitzung. Joana Carreira übergab eine Erklärung des Rümminger Gemeinderats. Zusammen mit Schallbachs Bürgermeister Christian Iselin verdeutlichten die drei Rathauschefs ihre Meinung. Einzig in der Schallbacher Straße sei ein barrierefreier Zustieg in den Bus baulich möglich, und genau dieser Haltepunkt werde nicht mehr berücksichtigt, erklärte Carreira. Die Schallbacher würden vom Einzelhandel in Rümmingen abgeschnitten und die bestehende Anbindung sei im Vorgriff für den Anschluss der Kandertalbahn wichtig, argumentierte die Bürgermeisterin. Friebolin erklärte, dass der Knotenpunkt ZOB in Eimeldingen künftig nur noch eine Linie habe. Umsteigen sei gerade für ältere Mitbürger, die zum Arzt nach Lörrach wollten, zu beschwerlich. Von 41 Verbindungen jetzt ginge es auf 26 für Schallbach zurück, erklärte Iselin. Dies alles für vier Minuten Zeitersparnis, sagte der Bürgermeister, dafür könne Schallbach nicht abgehängt werden.