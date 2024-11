Markgräflerland: Das Motto: Gemeinsam Gutes tun

Mit diversen Aktionen sammeln die Frauen Geld für gute Zwecke, am 11.11. gab es beispielsweise einen Berliner-Verkauf. Dabei wurden Unternehmen, Arztpraxen und Geschäfte mit frischen Berlinern beliefert.

Frauen, Kinder und Familie bilden beim sozialen Engagement den Schwerpunkt. Dabei haben die Mitglieder die eigene Region im Blick, aber auch die Not in entfernteren Gebieten. Sie unterstützen etwa das Frauenhaus und die Frauenberatungsstelle in Lörrach, das Dekan-Doleschal-Haus, ein Obdachlosenhaus in Müllheim, oder die Flüchtlingshilfe in Badenweiler. Unterstützt wird aber auch ein Projekt im afrikanischen Tansania, wo Müttern mit schwerstbehinderten Kindern in einem Zentrum geholfen wird.

Von Berliner-Verkauf bis Kinomatinee

Zu den wiederkehrenden Charity-Aktivitäten gehört zum Beispiel eine Kinomatinee (nächster Termin: 23. Februar). Außerdem ist der Club wieder mit einem Stand auf dem Schliengener Weihnachtsmarkt vertreten (8. Dezember). Mit in die Kasse fließen zudem Mitgliedsbeiträge und Spenden – auch von internen Veranstaltungen wie dem „Dinner Wheel“. Hierbei übernimmt ein Mitglied die Rolle der Gastgeberin und lädt zum Essen ein. Die Gäste bringen nichts mit, stattdessen zahlen sie einen Betrag ins Spendenkässchen.