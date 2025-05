Markgräflerland: Die Personalsituation hat sich entspannt

Seit der Sanierung wartet das Freibad in Steinenstadt mit neuen Attraktionen, wie einer Wellenrutsche, auf. Foto: Alexander Anlicker

Sport- und Freizeitbad Steinenstadt

Der langjährige Bäderchef Alexander Schächtele ist zwar noch nicht im Ruhestand, trotzdem hat er die Leitung des Hallenbads Neuenburg und des Freibads in Steinenstadt in jüngere Hände gelegt. Seit Jahresbeginn ist Nico Walter Betriebsleiter der beiden städtischen Bäder. Zum Team, das ab Montag, 19. Mai, am Start ist, gehören neben Schächtele und Walter auch die Schwimmmeister Klaus Schneider, Uwe Nietschmann sowie Rettungsschwimmerin Cornelia Huber. Neue Attraktionen gebe es nicht, sagt Walter und verweist darauf, dass die Sanierung des Bades mit neuer Wellenrutsche und neuem Sprungbecken noch nicht allzu lange her ist. Eine Neuerung gibt es bei den Öffnungszeiten: Montags öffnet das Freibad erst um 11 Uhr. Ansonsten sind die Öffnungszeiten von 9 bis 20 Uhr.