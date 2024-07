Markgräflerland: „Ich bereue zutiefst“

Er selbst behauptet, mittlerweile in einer neuen Beziehung mit einer 31 Jahre alten Frau zu leben. Er schäme sich seiner Taten und bereue sie zutiefst. Seit diesem Jahr sei er in Lörrach bei einer Therapeutin in Behandlung, so der Angeklagte in seiner verlesenen Erklärung. Drei Mütter sagten im Zeugenstand aus, dass sie keine Ahnung gehabt hätten von den Nacktfotos, die der Angeklagte heimlich von ihren Töchtern erstellt habe. Auch die Kinder hätten von den Taten nichts mitbekommen. Er habe eh pausenlos am Computer oder am Handy gesessen und Computerspiele gespielt, sagte seine Ex-Partnerin. Das sei auch der Grund gewesen, warum sie sich nach vier Jahren 2022 wieder von ihm getrennt habe. Ihre Tochter, die früher „Papa“ zum Angeklagten gesagt hat, habe mittlerweile Angst, der Angeklagte könne ihr auflauern.