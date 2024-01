Im Rahmen der Bauernproteste wurde am Montagmorgen unter anderem die Autobahnauffahrt in Neuenburg blockiert. Später am Vormittag waren Konvois mit Traktoren auf der Bundesstraße zwischen Auggen (Foto) und Schliengen unterwegs. Für den Mittwoch, 10. Januar, wurde eine weitere Demonstrationsfahrt mit Kundgebung angekündigt. Die Teilnehmer treffen sich ab 9.30 Uhr am alten Zoll in Neuenburg. Gegen 10 Uhr wird nach Müllheim gefahren, wo ab 12 Uhr eine Kundgebung auf dem Markgräfler Platz stattfinden soll, heißt es in einer Ankündigung in den sozialen Medien. Mehr zu den Bauernprotesten auf unserer Regio-Seite.