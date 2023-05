Markgräflerland Längste Gutedel-Weinprobe der Welt

Strecke

Die Tour beginnt in der Staufener Altstadt und endet in Müllheim im Markgräfler Lindenhof sowie bei den Weingütern Dörflinger und Engler. Sie führt durch eine der schönsten Gegenden des Markgräflerlandes mit seinen hügeligen Reblandschaften und idyllischen Weinorten wie Grunern, Ballrechten-Dottingen, Laufen, Britzingen und Zunzingen. Entlang der 14 Kilometer langen Strecke schenken rund 30 Winzerbetriebe an Ständen und Weinbrunnen mehr als 100 Gutedel-Weine und -Sekte aus. Das Angebot reicht von Qualitätsweinen bis hin zu hochkarätigen Beerenauslesen. Darunter sind auch die Sieger des diesjährigen Gutedel-Cups.