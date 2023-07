Markgräflerland Zwölf mal Gold und 17 mal Silber

Das Markgräflerland ist seit Beginn des Wettbewerbs jedes Jahr prominent vertreten. Dieses Mal gab es für die Badener zwölf Gold- und 17 Silbermedaillen in vier Kategorien.

Markgräfler dominieren die Kategorie Swing

Hauptkategorie ist der trockene Gutedel, Blanc Sec, Weißweine mit bis zu vier Gramm Restzucker pro Liter. Hier gab es für das Markgräflerland viermal Gold und dreimal Silber. Die 2016 neu aufgenommene Kategorie Swing mit einem Alkoholgehalt von bis zu 11,5 Volumenprozent dominierten die Markgräfler mit einer Gold- und neun Silbermedaillen. Vom Markgräflerland stark besetzt war auch die Kategorie Weine ab vier Gramm Restzucker pro Liter: Hier gab es sechsmal Gold und dreimal Silber. An die Spitze in dieser Kategorie setzte sich dabei erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs ein Wein aus dem Kanton Vaud, in dem auch Schloss Aigle liegt. Die Kategorie Vinification Speciale, in der besondere Ausbautechniken zum Einsatz kommen, bescherte dem Markgräflerland eine Gold- und zwei Silbermedaillen. Nicht besetzt war von den Markgräflern die Kategorie der alten Weine, was auch die hierzulande gängige Lesart spiegelt, dass Gutedel jung getrunken werden sollten. Dem hielten die Schweizer entgegen: Mit 96,5 Punkten, der zweitbesten je vergebenen Note wurde ein Wein des Jahrgangs 1990 benotet. Eine weitere Goldmedaille in dieser Kategorie ging an einen Wein aus dem Jahrgang 1974.