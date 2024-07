„Markhof rockt“: Laut, heftig und inklusiv

Einige neue Gäste konnten die Macher ebenfalls begrüßen. Neben dem treuen Anhang der Künstler fand sich auch eine Abordnung der „Metal Maniacs“ ein, die das „Baden in Blut“-Festival am kommenden Wochenende in Weil am Rhein organisieren. Und weil „Markhof rockt“ schon fast ein Selbstläufer ist, stehen mit „Sydra“, den „Gutter Queens“ und „Adlind“ bereits die ersten Künstler für das 20-Jahre-Jubiläum am 12. Juli 2025 fest.