Mehrere Live-Acts aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz sorgen am Samstag, 13. Juli, am Markhof zwischen Herten und Wyhlen für rockige Athmosphäre. Das Festival bietet ein abwechslungsreiches Programm und zieht Jahr für Jahr Hunderte Besucher an. Eintrittskarten für das Rock-Festival sind im Vorverkauf an der Pforte des St. Josefshauses in Herten erhältlich. Im Vorverkauf kosten die Karten acht Euro, an der Abendkasse zehn Euro. Das Festival beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr.