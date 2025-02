Das dritte Marktplatzkonzert beim Stimmen-Festival 2025 ist bestätigt. Die französische Sängerin ZAZ tritt am Donnerstag, 17. Juli, 20 Uhr, in Lörrach auf. „Es gibt Stimmen, die erkennt man sofort – ZAZ besitzt eine solche. Mal rau, mal sanft, mit einer Energie, die mühelos zwischen Chanson, Pop und Jazz wechselt. Von den Straßen Montmartres bis auf die großen Bühnen der Welt – ZAZ ist immer sie selbst geblieben“, schreiben die Veranstalter. Mit ihrem Hit „Je veux“ aus ihrem Debütalbum eroberte sie 2010 die Charts und wurde auch in Deutschland zur gefeierten Künstlerin. Ihre Karriere ist geprägt von musikalischer Vielseitigkeit und außergewöhnlichen Momenten, wie einem Unplugged-Auftritt auf dem Mont Blanc. Nach einer Pause kehrt sie mit neuem Album zurück. Auf ihrer Deutschlandtour, die mit dem Auftritt beim Stimmen-Festival 2025 eingeläutet wird, präsentiert ZAZ in exklusiven Konzerten ihre größten Hits und erste Klänge ihrer neuen Songs. Der Vorverkauf startet am Montag, 10. Februar, um 9 Uhr. Tickets sind unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung erhältlich.