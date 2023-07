Auf dem Friedrichsplatz in Rheinfelden geben sich von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juli, die Marktschreier ein Stelldichein. Mit dabei sind Wurst-Achim (Foto), mit bei „Galileo“ gemessenen 107 Dezibel amtierender deutscher Marktschreier-Meister, Käthe-Kabeljau, Aal-Hinnerk, Nudel-Kiri, Milka-Maxxx und Käse-Mai. Für das leibliche Wohl sorgen Getränke- und Imbissstände. Für die kleinen Marktbesucher gibt es unter anderem ein Karussell und Entenangeln. Die Verkaufsstände und Buden haben am Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag, 11 Uhr, eröffnet Rheinfeldens Bürgermeisterin Kristin Schippmann mit einem Angebot an Wurst und Fisch sowie Freibier für alle Gäste die Veranstaltung im Herzen der Löwenstadt. Foto: Event-Agentur Jobo