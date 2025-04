Marodes Gesundheitssystem: Britische Klinikbeschäftigte berichten von Ratten und Mäusen

London - Ratten, Schaben, Silberfische: Eine Gewerkschaftsumfrage hat in Großbritannien große Hygienemängel in Krankenhäusern offengelegt. Von den knapp 9.000 befragten Beschäftigten im Gesundheitswesen gab rund jeder Sechste an, in den vergangenen zwölf Monaten Ratten oder Mäuse gesehen zu haben. Andere Arten von Ungeziefer in den Kliniken sah laut der Umfrage ebenfalls jeder Sechste.