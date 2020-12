Maskenkontrollen im ÖPNV Polizeipräsidium Reutlingen zieht Bilanz

Vor dem Hintergrund anhaltend hoher Infektionszahlen wird die Maskenpflicht im ÖPNV aber auch in anderen öffentlichen Bereichen auch in Zukunft durch die Polizei kontrolliert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch in allen vier Landkreisen bei über 130 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen. Im Landkreis Reutlingen sogar bei 193. In Anbetracht der Diskussion auf Bundes- und Länderebene sind beim Überschreiten der Grenze von 200 schärfere Corona-Regelungen von den zuständigen Behörden notwendig. Daher kommt gerade in der Öffentlichkeit der Einhaltung der Maskenpflicht im Kampf gegen das Corona-Virus nach wie vor eine besondere Bedeutung zu.

Nachfolgend finden Sie die Zahlen der Kontrolle vom 10.12.2020 aufgeschlüsselt nach: angetroffene Personen ohne bzw. mit nicht ausreichendem Mund-Nasen-Schutz / davon eingeleitete, förmliche Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Landkreise Reutlingen und Tübingen gesamt: 194 / 1

Landkreis Esslingen (inklusive Landesflughafen Stuttgart): 298 / 5

Zollernalbkreis: 91 / 1

Ein uneinsichtiger Fahrgast wird zudem bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht, da er am Busbahnhof in Esslingen die Einsatzkräfte während der Kontrolle beleidigt hatte.

Die Behörde weist darauf hin, dass die detaillierten Regelungen der seit 1. Dezember geltenden Corona-Verordnung, die auch eine Verschärfung der Maskenpflicht beispielsweise vor Einkaufszentren sowie auf den dazugehörigen Parkplätzen beinhalte, unter diesem Link zu finden seien.