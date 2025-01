Das Unglück ereignete sich am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) unweit des Zusammenflusses des Ganges mit dem ebenfalls als heilig verehrten Fluss Yamuna. Viele Pilger hätten dort bereits gesessen und darauf gewartet, für eine rituelle Waschung in den Fluss zu steigen, sagte Krishna. Weitere Menschenmengen seien dorthin geströmt. Dabei seien Sicherheitsbarrikaden eingerissen worden, was zu dem Massengedränge geführt habe. Inzwischen sei es an dem Ort wieder friedlich.

Modi spricht Mitgefühl aus

Ministerpräsident Narendra Modi äußerte auf der Plattform X sein Mitgefühl für die Pilger, die "ihre Familienangehörigen verloren haben". Eine Zahl nannte er zunächst nicht. Mehr als zwölf Stunden gab es keine offiziellen Angaben zu den Opferzahlen.