Maßnahmen gegen Welt-Krisen UN: Wir müssen an der Wurzel von Problemen ansetzen

Zum Beispiel könne die Menschheit sich nicht durch Recycling allein aus der Plastikkrise befreien - ohne zu hinterfragen, ob überhaupt so viel Plastikmüll entstehen muss. "Die Gesellschaft steht an einem Scheideweg", sagte Shen Xiaomeng, Direktor des Instituts für Umwelt und Menschliche Sicherheit der UNU. "Seit Jahren warnen uns Wissenschaftler vor dem Schaden, den wir unserem Planeten zufügen, und wie wir ihn aufhalten können. Aber wir ergreifen keine sinnvollen Maßnahmen."

Eine Ursache sehen die Experten darin, dass Probleme nicht in der nötigen Tiefe angegangen werden. "Wir beschränken uns selbst, wenn wir uns nur darauf konzentrieren, das Schlimmste zu verhindern, anstatt das Beste anzustreben", sagte Zita Sebesvari, eine der Hauptautorinnen. Echter Wandel, so betont der Bericht, beginnt an der Wurzel.