Matt Damon und Ben Affleck "Air - Der große Wurf": Schuhe, Geld und Übergewicht

Zudem buhlt ja auch die Konkurrenz um den jungen Sportler. Adidas etwa, im fernen Deutschland. In einem sehenswerten Kurzauftritt verpackt Barbara Sukowa als Käthe Dassler gleich weite Teile der US-Sicht auf den Konzern mit Familienzwist und Nazi-Vergangenheit.

An der Mutter führt kein Weg vorbei

Doch eine andere Frau hält die Fäden in der Hand: Deloris Jordan, die Mutter von Michael. An ihr führt kein Verhandlungsweg vorbei. Viola Davis spielt die Rolle mit der notwendigen Mischung aus professioneller Abgeklärtheit und empathischer Anteilnahme: "Ein Schuh ist nur ein Schuh - bis mein Sohn ihn anzieht." Dieser Schuh entsteht in den Nike-Katakomben und wird seit Jahrzehnten und bis heute weltweit an unzähligen Füßen zu finden sein - Air Jordan.

Was ist eigentlich mit der Hauptperson in diesem Film? "His Airness" Michael Jeffrey Jordan kommt nicht wirklich vor. Er selbst ist nur kurz zu sehen. In Videosequenzen, die auf Röhrenfernsehern laufen. Historische Spielszenen, mäßige Qualität. Seine Filmrolle huscht nur mal am Bildrand entlang. Oder taucht kurz als gesichtslose Gestalt von hinten auf. Viel mehr ist nicht, es ist keine Jordan-Erzählung. Auch das tut dem Film gut.

Air - Der große Wurf, USA 2023, 112 Minuten, FSK ab 6, von Ben Affleck, mit Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker, Viola Davis