Zu einem Unfall mit einer 56 Jahre alten Frau kam es am Montag gegen 14.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße „In der Teichmatt“. Ein 18 Jahre alter Renault-Fahrer fuhr zuvor auf den Parkplatz und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah er die 56-jährige Fußgängerin, welche mit ihrem Einkaufswagen in Richtung Laden unterwegs war. Er fuhr gegen den Einkaufswagen, woraufhin die Frau stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Am Auto sowie am Einkaufswagen ist laut Polizei kein Sachschaden entstanden.