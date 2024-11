Maulburg: 25 Jahre im Gemeinderat

Lob für Engagement

Greiner ist seit 25 Jahren Gemeinderat, Schwald seit 40 Jahren. Lang bezeichnete Greiner als „hochintelligenten Menschen, der in der Lage ist auch komplexe Sachverhalte sehr schnell zu erfassen“ und als Gemeinderat, der seiner Meinung treu bleibe. Sie lobte Greiners Engagement für Umwelt-, Klima- und Artenschutz. Generell interessiere er sich aber für alle Angelegenheiten in der Kommune. „Sie bringen sich in alle Bereiche des kommunalen Wirkens gut ein, und man merkt sehr schnell, dass Ihnen das Wohl der Gemeinde beziehungsweise der Menschen hier vor Ort sehr am Herzen liegen.“

Beliebtester Gemeinderat

Christof Schwald ist der beliebteste Gemeinderat in Maulburg, was man daran erkennen kann, dass er bei den Kommunalwahlen siebenmal die höchste und einmal die zweithöchste Stimmenzahl erhalten hat. Bei der Kommunalwahl im Juni ist er mit 1699 Stimmen Stimmkönig geworden.