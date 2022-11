Maulburg 45 Jahre Sunnehof in Maulburg

Regionale Produkte vom Sunnehof, wo man unter dem Motto „Gesundheit, Natürlichkeit und Genuss“ arbeitet, sind Backwaren aus selbst angebautem Dinkel, Weizen und Roggen. Gemahlen wird das Getreide in der Natursteinmühle im Holzgehäuse oder in einer Steinmühle. Dann werden in der neuen Backstube die Backwaren mit genfreier Hefe, Backferment und Meersalz in Handarbeit geformt und im Natursteinbacköfen auf Holzofenart schonend gebacken.

Fleisch- und Wurstwaren, die die Krumms auf den Wochenmärkten in Lörrach, Schopfheim und Stetten, in Alnatura- und Bioland-Fachgeschäften in der Region, immer freitags im Hofladen und nun im Verkaufsautomaten verkaufen, sind Salami, Landjäger, Kaminwurzen, Pfefferbeißer, Lyoner, Bauernwürste, Krakauer, Wienerle sowie Schüblinge.

Ohne Futterantibiotika

Die Krumms weisen darauf hin, dass ihre Weiderinder mit Muttermilch sowie Gras, Heu, Mineral- und Viehsalz und im Laufstall mit Winterfutter aufgezogen werden. So werden die Sunnehof-Fleisch- und Wurstwaren ohne Futterantibiotika oder Futterhormone erzeugt.

Die Familie Krumm verkauft darüber hinaus auch Neumaschinen und -geräte. Schwerpunkt ist der Verkauf von neuen oder leicht gebrauchten VW-Bussen, Vans und Kombis. Seit zwei Jahren gibt es auf dem Sunnehof auch einen Schulbauernhof mit Bauernhofpädagogik und Ferienbetreuung, Kindergeburtstagen, Projekttagen, Eselwanderungen und Alpakaspaziergängen.

In diesem Bereich stark engagiert sind Sohn Jonathan als Erzieher und Erlebnispädagoge sowie seine Ehefrau Eva, die Lehrerin ist. Des Weiteren vermietet die Familie in Neuenweg ein ökologisch ausgebautes Ferienhaus.

Inhaber: Familie Krumm

Lettenweg 12, 79689 Maulburg

Kontakt: Tel. 07622/94 90; Fax: 07622/623 20

E-Mail: sunnehof.maulburg@googlemail.com

www.sunnehof.de