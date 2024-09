Im Rahmen einer Probefahrt war am Freitag gegen 15.30 Uhr ein 33 Jahre alter Mann mit einem Hyundai IONIQ5 von Maulburg kommend in Richtung Adelhausen auf der L 139 unterwegs. In einer Kurve geriet dieser laut Polizei aus nicht bekannten Gründen ins Schleudern. Dabei touchierte er eine Leitplanke auf der linken Fahrbahnseite und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Verletzt wurde niemand, es gab keine Gefährdung des Gegenverkehrs. An dem neuwertigen E-Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 50 000 Euro.