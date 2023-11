Maulburg: 50 Jahre alt und trotzdem junggeblieben

Die Musikschule Mittleres Wiesental hat anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens ein Großteil ihres Angebots vorgeführt: Junge Musiker präsentierten bei dem Festakt in der Alemannenhalle , was sie in den vergangenen Monaten und Jahren gelernt haben. Zu hören war nahezu alles, womit man Töne erzeugen kann: von Blechbläsern bis zu Violinisten.