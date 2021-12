Maulburg 50 Jahre Toyota bei Autohaus Schultheiß

Ganz wichtig in diesem Zusammenhang, so betont Schultheiß, sei die Pflege der Erfolgsformel des Familienunternehmens: Kundenzufriedenheit steht ganz oben in der Geschäftsphilosophie.

Ganz dem bekannten Wahlspruch von Toyota „Nichts ist unmöglich“ entsprechend hat es für die Familie Schultheiß und ihr Team oberste Priorität, den Kunden auch besondere Wünsche zu erfüllen. Zuverlässigkeit und individuelle Betreuung, Beratung und Fachkompetenz in allen Fragen um Erwerb, Unterhalt, Wartung und Finanzierung des Fahrzeugs sind bei beiden Autohäusern in Weil am Rhein und Maulburg selbstverständlich.