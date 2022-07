Maulburg 79-Jähriger nach Unfall gestorben

Maulburg. Ein 79-Jähriger, der am Donnerstag in einen Unfall verwickelt war, ist am Freitagabend im Krankenhaus gestorben, teilt die Polizei mit. Der 79-Jährige war am Donnerstag gegen 10.15 Uhr auf der Bundesstraße 317 in den Gegenverkehr geraten. Der Wagen des Verstorbenen kollidierte mit zwei Autos. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Auto geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber flog ihn nach Freiburg in die Uni-Klinik.