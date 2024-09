Maulburg: Abwärme des Klärwerks nutzen

Machbarkeitsstudie

Der Gemeinderat hat einstimmig entschieden, sich an der Machbarkeitsstudie „Bundesförderung effizienter Wärmenetze (BEW) Modul 1“ zu beteiligen. Das kostet 440 000 Euro, davon muss man aber die Hälfte abziehen, weil es wahrscheinlich eine 50-prozentige Förderung gibt. „Mit dem Förderantrag BEW Modul 1 soll die Weiterentwicklung des Wärmenetzes Maulburg erfolgen. Ziel dieser Modul 1-Studie ist es, in einer interkommunalen Zusammenarbeit die notwendigen zusätzlichen Erzeugungskapazitäten zu projektieren“, heißt es von Seiten der Verwaltung. Der Bau möglicher gemeinsamer Wärmeerzeugungsanlagen könnte noch in diesem Jahrzehnt realisiert werden.

Blick in die Schweiz

Daniel Weiß sagte, es gelte die Abwärme der großen Industriebetriebe und die Abwärme der Kläranlage in Steinen zu nutzen. Er wies auf gelungene Wärmesysteme in der Schweiz (Geothermie in Riehen) hin. „In Basel gibt es das größte Wärmenetz der Schweiz“, sagte Weiß. „Dass sie dort 2037 das Gasnetz abschalten wollen, halte ich für realistisch.“ Er wies auch auf die Biomassestudie hin, die ermitteln solle, wie viel Holz als Energieträger zur Verfügung stehe. Ferner auf die Organisationsstudie des Landesumweltministeriums, wo es um die Untersuchung geeigneter Organisationsmodelle, die Koordination interkommunaler Zusammenarbeit und die Finanzierung und strategische Entwicklung der Wärmeverbünde gehe.