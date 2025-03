Maulburg: Ämter-Rochade bei den Freien Wählern

Aus der Kommunalpolitik

Der scheidende Fraktionssprecher lieferte seinen letzten Bericht aus dem Gemeinderat. Potschies erinnerte an die Wahl von Jessica Lang als Bürgermeisterin. „Sie ist die erste Frau an der Spitze der Gemeinde“, hob er hervor und wünschte ihr weiterhin viel Erfolg. Als zukunftsweisend bezeichnete er das Projekt Campus 2030+ des von Endress+Hauser. 100 Millionen Euro werde das Unternehmen in den Campus investieren. Hinzu komme die Einrichtung eines Kindergartens mit sechs Gruppen, vorwiegend für Mitarbeiter. Dies sei ein starkes Bekenntnis zum Standort Maulburg, betonte Potschies.