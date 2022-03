Anzeige Alemannenstraße in Maulburg stellt sich vor

Diese günstige Situation liegt auch begründet in der von der Kommune ansiedlungswilligen oder expandierenden Unternehmen gebotenen Möglichkeit, entsprechende Flächen zu belegen. Solche Flächen finden sich auch an der Alemannenstraße, dem Straßenzug in Verlängerung der Höllsteiner Landstraße bis hin zum Bahnübergang und der Einmündung in die Neue Straße. Gleich hinter dem Ortsschild von Höllstein her beginnt die gewerblich-industrielle „Besiedlung“ der Alemannenstraße; es finden sich hier industriell-gewerbliche Unternehmen kleinerer und mittelständischer Art, Dienstleister unterschiedlicher Branchen einschließlich einer Event-Location sowie Handwerksbetriebe. Etwas weiter in Richtung Dorfkern schließen sich wichtige infrastrukturelle Einrichtungen, etwa das Hallenbad und die dahinter liegende, neue Alemannenhalle sowie das Alemannenstadion an. Es gibt dort auch eine Fußgänger-Radfahrer-Verbindung unter der Bahntrasse hindurch zur Hauptstraße. Eine gastronomische Adresse sowie das Atelier eines bekannten Maulburger Künstlers befinden sich auch an der Alemannenstraße genauso wie Wohngebäude unterschiedlicher Größe. Das obere Ende der Alemannenstraße bildet der Schulcampus mit der Wiesentalschule in zweiter Baureihe und der Helen-Keller-Schule direkt an der Alemannenstraße.