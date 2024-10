Maulburg: Alles für den Wald

Ein nasses Normaljahr

Für das Jahr 2024, ein „nasses Normaljahr“, in dem auch ein wenig Käferholz angefallen sei, zeichnet sich ein Plus von etwa 28 000 Euro ab. Das sind etwa 7000 Euro weniger als ursprünglich erwartet. Für die Wege hatte das regnerische Wetter auch Vorteile: Es ging nicht so viel Sand verloren wie in trockenen Jahren.

Im kommenden Jahr sollen etwa 10 500 Euro in die Jungbestände investiert werden. Im Sinne einer Qualitätssicherung ist auf fünf Hektar Jungbestandspflege vorgesehen. Hinzu kommen Maßnahmen zur Kultursicherung auf einem Hektar sowie Nachpflanzungen auf Käferholzflächen. Die Wegeunterhaltung ist mit 24 000 Euro veranschlagt, die Verwaltungskosten mit rund 30 000 Euro.

Reste von Minenlager

Eine Besonderheit in Maulburg ergibt sich aus der Beseitigung von unterirdischen Zaunresten eines ehemaligen Minen- und Munitionslagers der französischen Armee aus der Nachkriegszeit. Auf dem Scheinberg müssen deshalb nun noch einige hundert Eisenpfosten aus dem Boden gezogen werden. Neubauer vermutet, dass diese Maßnahme weitere zwei Jahre in Anspruch nehmen wird. Notwendig ist sie, weil die Zaunreste die Waldbewirtschaftung behindern und eine Gefahr für Forstmaschinen darstellen. „Wer bezahlt’s?“, wollte Erich Potschies (FW) wissen und schlug den Bund vor. Doch es stellte sich heraus, dass Maulburg bereits entschädigt wurde. Das Waldgebiet ging 1976 an die Gemeinde zurück.