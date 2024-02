Maulburg: Ansprache der Feuerwehr hat wohl gewirkt

Aushänge in zwei Sprachen

Um Täuschungsalarme zu verhindern, habe man neben dem Feuermelder Aushänge in zwei Sprachen platziert, in denen erklärt wird, was sie kosten, sagte Daniele Maula von „Maulburg hilft“ im Gemeinderat. Bürgermeister Jürgen Multner erläuterte, „versehentliche Meldeauslösungen“ müssten mit erzieherischen Maßnahmen beantwortet werden. Es könne nicht sein, dass die Feuerwehr alle drei bis vier Wochen wegen eines Täuschungsalarms zur Flüchtlingsunterkunft fahre. „Wenn ein Verursacher festgestellt werden kann, welcher vorsätzlich den Alarm ausgelöst hat, ohne dass eine Brandlage vorgelegen hat, dann ist dieser zahlungspflichtig“, sagte Multner.

Material gespendet

Daniele Maula wies in seiner Funktion als Organisator von „Maulburg hilft“ auch auf die Anstrengungen zur Integration der Flüchtlinge in Maulburg hin. Eine Trockenbaufirma aus Maulburg habe den Flüchtlingen aus der GU in der alten Alemannenhalle Material gespendet, damit sie ihr marodes Klassenzimmer neu streichen und ihren Aufenthaltsraum umbauen können.