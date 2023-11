Maulburg: Auf der Suche nach Ausbildungsplätzen

Jobs im Technikbereich

Ein Ausbilder und zwei Azubis von Endress und Hauser aus Maulburg sowie ein Anbieter von Messgeräten und technischen Dienstleistungen präsentierten die Ausbildungsmöglichkeiten im technischen Bereich. Gute Noten in Mathe seien für den Beruf Mechatroniker oder Industriemechaniker notwendig, hieß es hinsichtlich der Anforderungen. Für das Einstellungsjahr 2024 bestünde für sechs Azubis die Möglichkeit eine solche Ausbildung zu absolvieren. Weitere Stellen würden in der Elektronik und als duale Studienplätze angeboten werden. Bedingung seien die Mittlere Reife und entsprechende Neigungen. Ausbilder Rainer Trefzer erklärte: „Wir wären froh, wenn wir pro Ausbildungsplatz unter zwei geeigneten Bewerbern auswählen könnten.“ Dies sei in den letzten Jahren allerdings nicht mehr möglich gewesen. Tipps gab es für eine erfolgreiche Bewerbung. Dazu gehöre sich umfassend über den Arbeitgeber zu informieren wie auch Praktika zu absolvieren. Ausdrücklich werden Mädchen gebeten, sich zu bewerben.

Berufe in der Metallbranche

Auch Geschäftsführer und Innungsobermeister des Maschinenbaubetriebes Michael Kern von Weisser Bärwinkel in Maulburg mit seinem Spezialgebiet von Groß-Sägen im Bereich der Kerntechnik bestätigte die Schwierigkeiten, geeignete Azubis zu finden. Er meinte: „Wir sind froh, wenn wir pro Jahr einen geeigneten Auszubildenden finden.“ Unter anderem bietet sein Betrieb Ausbildungsplätze als Metallbauer und Feinwerkmechaniker an. Er erklärte den Interessenten die Notwendigkeit, Schulklassen in der Gewerbeschule zu füllen, um deren Bestand zu erhalten. Es werde weniger Werkzeugbauer geben, wenn die Ausbildungsklassen nicht mehr voll sind.