Maulburg Auf die Spritze folgt die Spende

Maulburg. Über etwa zwei Monate hinweg hatten E+H und August Faller AG in den Räumen am Maulburger E+H-Standort ein eigenes Impfzentrum betrieben. Im Rahmen des Modellprojektes wurden insgesamt 2 600 Impfdosen verabreicht – an eigene Mitarbeiter ebenso wie an Mitarbeiter von rund einem Dutzend weiterer kleiner und mittlerer Unternehmen aus dem Wiesental.

Statt die hierfür anfallenden Kosten an die Unternehmen weiterzugeben, bat E+H sie um eine Geldspende – mit beeindruckender Resonanz: 17 000 Euro kamen zusammen. Endress+Hauser stockte den Betrag nochmals um 8 000 Euro auf, so dass „Chinderlache e.V.“ nun eine Spende von insgesamt 25.000 Euro erhielt.

„Es freut uns sehr, dass die Firmen aus der Region an einem Strang ziehen und sich für einen guten Zweck einsetzen“, so E+H-Geschäftsführer Peter Selders bei der Übergabe des symbolischen Schecks, zu der gestern auch Vertreter der übrigen beteiligten Firmen an den E+H-Standort nach Maulburg gekommen waren.

Die gemeinsame Impfaktion sowie die sich daran anschließende Spende seien ein starkes Signal von Verantwortungsbewusstsein und Zusammenhalt der Unternehmen in der Region für die Region, so Selders.

Wilfried Köning, Hauptbereichsleiter Personal, blickte auf die logistischen Herausforderungen zurück, die das Betreiben eines professionellen Impfzentrums für das Unternehmen mit sich brachte – „und die Beteiligten teils an den Rand des Wahnsinnstrieben“, wie Köning freimütig bekannte. Angefangen beim Einrichten eines Impfzentrums mit seinen unterschiedlichen Stationen über Beschaffung und Lagerung des Impfstoffs bis hin zur eng getaktete Terminierung, der eigentlichen Impfung und der Dokumentation derselben. Für die medizinische Umsetzung war neben dem Betriebsarzt der Malteser Hilfsdienst mit Boot.

Insgesamt 2600 Impfungen – das bedeutete beispielsweise, dass im Unternehmen-Impfzentrum alle 2,5 Minuten eine Impfung verabreicht wurde, machte Köning deutlich. Und das zu Kosten, die bei etwa einem Zehntel der 300 Euro lagen, die für eine einzelne von der öffentlichen Hand organisierte Impfung veranschlagt werden.

„Zusammenstehen in der Krise ist extrem wichtig“, betonte auch Köning nochmals den Gemeinschaftsgedanken hinter Impf- und Spendenaktion. Dass das Geld nun zu Gunsten von Kindern fließe, sei nur angemessen: „Die Jüngeren sind die größten Verlierer der Pandemie“.

Im Namen der August Faller AG schloss sich Kerstin Geßler dem Dank an alle Beteiligten an.

„Ich bin überwältigt“, bekannte schließlich Chinderlache-Vorstand Erich Fischer, der den symbolische Scheck gemeinsam mit seiner Vorstandskollegin Diana Stöcker in Maulburg entgegennahm. Tatsächlich seien die 25 000 Euro der größte Spendenbetrag, den der Verein je bekommen habe. Ebenso wichtig wie das schiere Geld sei das Vertrauen, das mit der Spende einhergehe. „Wir setzen die Mittel richtig ein“, versicherte Fischer, und verwies auf die zahlreichen Hilfeleistungen, mit denen der Verein notleidenden Kindern und Familien zwischen Freiburg und Bodensee unter die Arme greift.

Weitere Informationen: An der Spende beteiligte Firmen: Hornberger Druck, Autohaus Anti, 1. Guss Maulburg, Oerlikon Balzer Coating, GAB Neumann, Haberer Medienvertrieb, Gebäudereinigung Drefs, Hülsenfabrik Herbster, WSD-Werkschutzdienst Sicherheitsdienste Grether und AFT-Automatisierungs- und Fördertechnik