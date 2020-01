Maulburg Auf Schlingerkurs ins Abenteuer

Steinen. Es sollte ein Ausstieg werden. Ein Sabbatical. Zwei Jahre lang mit dem eigenen kleinen Segelboot rund um den Atlantik. Paradies, Palmen, Unbeschwertheit. Ein letztes Mal Abenteuer, bevor sie „vernünftig“ werden. Doch als die beiden an der Nordsee die Leinen loswarfen, konnten Cati und Johannes Erdmann noch nicht wissen, dass ihre Reise in Wirklichkeit ein Einstieg werden würde. Ein Einstieg in ein ganz neues Leben. Die Reise auf dem Segelboot „Maverick too“ führte sie von Deutschland aus über den Atlantik in die Karibik und dann über die Bahamas in den Norden der USA. Unterwegs entdeckten sie Gegenden, in die wenige Segler reisen, machten wertvolle Bekanntschaften. Immer mit der Foto- und Videokamera im Gepäck, heißt es in einer Pressemitteilung zu der Multivisionsschau.

Aus zwei Jahren wurden letztlich fünf Jahre. Aus einem Paar eine Familie. 40 000 Seemeilen später leben Cati und Johannes Erdmann heute mit ihrem Sohn Theo auf einem Katamaran im Hamburger Hafen.