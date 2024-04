Ein 47-jähriger Autofahrer wollte am Freitag gegen 17.20 Uhr von der Hauptstraße nach rechts auf die Bundesstraße 317 in Richtung Schopfheim abbiegen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dabei missachtete der Autofahrer die Vorfahrt eines von links kommenden Autos. Der 26-Jährige musste eine Vollbremsung vollziehen und konnte so den Zusammenstoß mit den Auto des 47-Jährigen verhindern. In der Folge wurden drei Personen leicht verletzt. Allerdings fuhr eine 42-Jährige Autofahrerin auf den Pkw des 26-Jährigen auf. Der 42-Jährige sowie deren zwölfjähriger Sohn wurden leicht verletzt, ebenso der 20-Jährige Autofahrer. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 20 000 Euro. Aufgrund des Feierabendverkehrs kam es während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbeeinträchtigungen.