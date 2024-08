Mit seinem BMW hat am Sonntag gegen 16 Uhr ein 22-jähriger Mann die Hauptstraße in Maulburg in Richtung Bundesstraße 317 befahren, teilt die Polizei mit. An der Einmündung in Fahrtrichtung Lörrach, bei Steinen-Höllstein, übersah er einen aus Schopfheim kommenden Motorradfahrer, welcher nach links in Richtung Maulburg abbiegen wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 66-jährige Motorradfahrer verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.