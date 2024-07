Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung vergab der Rat die Arbeiten zur Bepflanzung für „Kupfergasse“ und „Am Platz“ für knapp 20 000 Euro an einen Gartenbaubetrieb in Rümmingen. An vier Standorten sollen Bäume gepflanzt werden. Der Bereich um die Linde in der Kreuzung „Neue Straße/Kupfergasse“ habe durch die geänderte Verkehrsführung eine großzügige Standorterweiterung erfahren, die dem Baum zugute komme, hieß es von Seiten der Verwaltung. Die Bepflanzung soll im September stattfinden. Bürgermeisterin Jessica Lang kündigte an, dass es nach Abschluss der Arbeiten ein Einweihungsfest geben werde. Der Gemeinderat beschloss auch den Verwaltungsvorschlag über die Besetzung der Gremien (Abwasserentsorgung, Wasserversorgung, Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Schopfheim-Maulburg-Hausen-Hasel).