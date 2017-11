Maulburg Bahnhofstraße wird umgestaltet

Von Heiner Fabry

Die Sanierung und Umgestaltung der Bahnhofstraße war jüngst Thema im Gemeinderat. Nach einer ersten Bedarfsermittlung schlug das Planungsbüro Gant+Rutner zwei Varianten für die Neugestaltung der Straße vor, die darauf abzielen, im Bahnhofsbereich mehr Parkplätze für Pendler einzurichten.

Maulburg. Eine Variante sieht vor, die Einfahrt in die Bahnhofstraße aus der Köchlin­straße schmaler zu gestalten. Die schräg anzufahrenden Parkbuchten entlang der Bahntrasse sollen künftig senkrecht angeordnet werden, damit sie aus beiden Richtungen angefahren werden können.

Dadurch entstehen in diesem Bereich 57 statt bisher 43 Parkplätze. Im westlichen Bereich sollen abschließbare Fahrradboxen installiert werden. Die Längsparkplätze an der nördlichen Straßenseite sollen entfallen.

Ein weiterer Vorschlag sieht vor, die Straße an der Einmündung vom Blostweg her umzugestalten. Vor dem Kiosk und dem „Gleis 7“soll der Gehweg verbreitert werden, um eine Art Platzstruktur vor dem Bahnhof zu schaffen. In diesem Bereich soll eine grobe Pflasterung als Straßenbelag für eine optische Verlangsamung des Verkehrs sorgen. In dieser Variante würden 48 statt der bisherigen 43 Parkplätze entstehen. In beiden Varianten würden keine Bestandsbäume entfernt, wie die Planer auf Nachfrage bestätigten.

In der Diskussion erklärte Gemeinderat Bruno Sahner (SPD), die Forderungen nach zusätzlichen Parkplätzen sei inzwischen nicht mehr so stark wie früher, da an der Regio-S-Bahn-Haltestelle Schopfheim-West mehr Parkraum geschaffen worden sei und daher in Maulburg mit weniger Pendlern aus dem Kleinen Wiesental zu rechnen sei. Christof Schwald (FW) meinte, dass so viel gar nicht geändert werden müsse.

Bürgermeister Jürgen Multner begrüßte die Initiative des Planungsbüros, schon früh zwei Planungsvarianten im Gemeinderat vorzustellen. „Bei den weiteren Planungen müssen wir selbst sagen, was wir haben wollen“, so Jürgen Multner. Den Gemeinderat bat er, das Thema in den Fraktionen zu beraten. eine Beschlussfassung soll im Ausschuss für Bau und Technik vorberaten werden. Im Haushalt 2017 sind für die Bahnhofstraße Mittel in Höhe von 60 000 Euro (Planung und Asphaltuntersuchung) bereitgestellt. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Aufträge für die Planung der Verkehrsanlagen sowie die Ingenieur- Bauwerke an Ganz+Rutner und die Freiraumplanung an das Büro Kunz Galaplan zu vergeben.