Maulburg: Basler Impronauten träumen von der Weltreise

In der Improshow gab es schnelle Szenenwechsel, die von Moderatorin Johanna Löffel unter Johlen der Zuschauer mit „4, 3, 2, 1, Los!“ eingezählt wurden. Claudia Schurig spielte in einer Szene eine Anglerin, die vom Publikum den Namen „Gerritine“ bekam. Beim Fischefangen träumt sie davon, mit einem Heißluftballon die Welt zu erkunden. Mit ihrer Freundin (Diana Schildhorn) zapft sie aus diesem Grund Gas von einer Pipeline in einen Gasbehälter ab. Am gleichen Ort patrouilliert auch ein Wachmann (Armin Hagner), der trotz aufmerksamem Hund, dessen Bellen Hagner imitiert, vom Gasdiebstahl nichts mitbekommt. Alle Handlungen werden mit theatralischen Gesten und Mimik begleitet; neben den Wortwitzen lachen die Zuschauer daher auch über die Slapstick-Elemente der Show.

Parodierte Musikstile

In einer Szene schlüpfte Diana Schildhorn in die Rolle einer Heavy-Metal-Sängerin, Claudia Schurig mimte die Chanson-Sängerin und Armin Hagner einen Rapper. Nach der Musikparodie zeigten die Künstler ihre Wandlungsfähigkeit, indem sie zu Schauspielern in einem Film noir, einem Horrorfilm oder einem Western wurden. Einmal spielten die Darsteller eine Szene in einem Lampenladen zunächst 60 Sekunden, ehe in den darauffolgenden Szenen die Spielzeit im Vergleich zur vorangegangen Szene um jeweils die Hälfte gekürzt wurde. Das Spiel endete mit einer auf wenige Sekunden verkürzten, slapstickartigen Szene, an deren Ende Diana Schildhorn Armin Hagner würgt.

Lustig war auch jener Programmpunkt, bei dem Diana Schildhorn in einem Interview mit Armin Hagner erraten sollte, dass das Publikum ihr den Beruf einer stotternden Werbefigur eines großen Elektronikfachhändlers zugeteilt hatte. Hier begeisterte vor allem Claudia Schurig, die als Gebärdendolmetscherin mit extrovertierten Gesten das Publikum zum Beben brachte.