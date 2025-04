Maulburg: Bauantrag scheitert

Sechs Wohnungen geplant

Im rückwärtigen Bereich der Hermann-Burte Straße 38/40 will ein Investor die dortige denkmalgeschützte Scheune zu einem „Haus in Haus“ mit sechs Wohneinheiten umbauen. Der hinter der Scheune liegende, nicht denkmalgeschützte Schuppen, soll in seinem hinteren Teil für einen Anbau abgebrochen werden. Für das Bauvorhaben sind im Bauantrag keine Stellplätze nachgewiesen. Gemäß der Stellplatzsatzung der Gemeinde Maulburg sind indes pro Wohneinheit 1,5 Stellplätze nachzuweisen. Dies bedeutet, dass für sechs Wohneinheiten neun Stellplätze hergestellt werden müssten. Allerdings stellt sich die Verwaltung die Frage, wo die Leute parken sollen, die in den Wohnungen wohnen wollen und auf welchem Wege sie sie erreichen sollen. Der Bauherr will wahrscheinlich auch Ferienwohnungen einrichten.

Geh- und Fahrrecht von 1881

Die Verwaltung verweist auf ein Geh- und Fahrrecht von 1881, das über das Nachbargrundstück verläuft, laut einem Anlieger soll 1830 ein Überfahrtsrecht über sein Grundstück ins Grundbuch eingetragen worden sein. Das sichert dem Investor laut Anlieger auch zu, dass er sein Fahrzeug zwei Stunden auf dem Grundstück des Anliegers parken darf. Der Anlieger betont auf Anfrage unserer Zeitung, dass der Investor kein Nutzungsrecht der Fläche besitze. Investor habe vom Anlieger verlangt, dass dieser die Brandmaue zwischen den Grundstücken entfernt. Der Anlieger ist dazu nicht bereit. Der Neubau wäre nur über einen schmalen Bereich zu erreichen.