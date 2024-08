Maulburg: Bauvorhaben Campus 2030+

Geschäftsführer (Managing Director) Dirk Mörmann sagte, dies sei eine große Investition am historischen Standort. Es handle sich um eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Seit 1965 gibt es das Familienunternehmen in der Gemeinde. Das Unternehmen ist seitdem kontinuierlich gewachsen. Endress+Hauser Maulburg ist dabei der größte Produktionsstandort der Firmengruppe. In Maulburg fertigt und entwickelt Endress+Hauser Sensoren, Komponenten und Dienstleistungen für Füllstandsmesstechnik und Grenzstanderfassung, Absolut- und Differenzdruck sowie Lösungen für das Bestandsmanagement. Weitere Produktionsstandorte befinden sich in China, Japan, Indien, USA, Brasilien, Großbritannien und im ostdeutschen Stahnsdorf. In Weil am Rhein ist der Sitz eines Vertriebstandortes.