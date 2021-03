Maulburg Bauwagen-Aufstellung muss noch warten

Die Kosten für die Herstellung des Grundstücks sind davon ausgenommen. Die Förderungsquote beträgt 70 Prozent, das heißt die Gemeinde bekommt einen Zuschuss in Höhe von 196 000 Euro. Auf die Gemeinde entfällt ein Eigenanteil, der 106 000 Euro beträgt. Der Gemeinderat billigte mit seiner Zustimmung auch die überplanmäßigen Ausgaben In Höhe von 108 000 Euro und ermächtigte die Verwaltung, die weiteren Verfahrensschritte einzuleiten.

Bürgermeister Jürgen Multner erklärte, wann der erste Bauwagen, der derzeit auf einem Grundstück an der Straße „Am Dinkelberg“ lagert, aufgestellt werde. „Wir haben im Dezember die Baugenehmigung bekommen“, so der Bürgermeister. Der Wagen muss mit einem Traktor und einem Tieflader an seinen Bestimmungsort am Lettenweg gebracht werden, wo er auf vier Auflagepunkten ruht. Aufgrund der nassen Witterung konnte das bisher noch nicht erfolgen. „Dann hätten wir dort einen Flurschaden verursacht“, sagte Multner. Als die Witterung Transport und Aufstellen möglich machte, war der Unternehmer mit Felssicherungsmaßnahmen in Zell beschäftigt. Er konnte kapazitätsbedingt nicht auch noch den Auftrag in Maulburg schaffen. Erst wenn die Zuwegung von unten fertiggestellt sei und die Fundamentierungsarbeiten für beide Bauwagen abgeschlossen seien, könne man mit der Aufstellung derselben beginnen, kündigte Multner an.