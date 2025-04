Bei einem Wohnungsbrand in der Kupfergasse gab es zwei Leichtverletzte. Am Sonntag, gegen 12.20 Uhr, wurde ein Brand im ersten Obergeschoss in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Bewohner der Wohnung von Nachbarn aus der bereits brennenden Wohnung ins Freie gerettet werden. Der Brand wurde von der Feuerwehr rasch gelöscht. Der Bewohner sowie eine Ersthelferin wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung sei ausgebrannt und nicht bewohnbar, so die Polizei. Ebenso eine Nachbarwohnung aufgrund der Rauchentwicklung. Ein unter der betreffenden Wohnung befindliches Büro sei durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Der Schaden wird auf mindestens 100 000 Euro geschätzt.