Maulburg Blick auf die Saarschleife inbegriffen

Maulburg. Eine romantische Flusskreuzfahrt auf Neckar, Rhein, Mosel und Saar plant die Reisegruppe des TuS Maulburg im kommenden Jahr vom 29. September bis 8. Oktober.

Auf der MS Casanova führt die Schiffsreise zunächst auf dem Neckar von Stuttgart über Laufen, Bad Wimpfen und Heidelberg nach Mainz. Ab Mainz wird die Fahrt auf dem Rhein fortgesetzt bis Koblenz, von wo aus man dann auf der Mosel über Bernkastel, Trier nach Saar und anschließend auf der Saar nach Saarbrücken schippert.

Bei dieser Fahrt haben die Teilnehmer Gelegenheit, sehenswerte Städte zu besuchen, darunter Trier, die älteste Stadt Deutschlands. Nach der Ankunft in Saarbrücken besteht bei einer Stadtbesichtigung die Möglichkeit, das alte und neue Saarbrücken kennenzulernen und bei einer Saarlandrundfahrt einen Blick auf die berühmte Saarschleife zu werfen.

Per Bus geht es anschließend in die französische Stadt Metz. Diese Stadt wird geprägt von der Kathedrale Saint-Étienne (deutsch: Stephansdom). Aber nicht nur die Kathedrale, sondern auch die Stadt mit ihren historischen Bauwerken ist sehenswert. Metz war, wie die gesamte Region, immer wieder den Grenzstreitigkeiten zwischen Deutschland und Frankreich ausgesetzt und wechselte die Zugehörigkeit in der Folge zwischen den beiden Nationen. Von Metz geht es zurück nach Saarbrücken und von dort am nächsten Tag zurück ins Wiesental. Laut TuS ist diese Reise für Jung und Alt geeignet.

Anmeldung (Frühbucherrabatt) und weitere Informationen bei Bruno Sahner, Tel. 07622/2522, oder Hannelore Breh, Tel. 07622/4404.