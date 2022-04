Maulburg Blues im Dorfstübli

Er gastiert bei etablierten Bluesfestivals und regelmäßig in den renommierten Jazzclubs Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, etwa am New Orleans Jazz Festival in Wendelstein, den Schmölzer Bluestagen oder dem Summer Blues Festival in Basel. Beim Blues’n’Jazz Festival in Rapperswil gastierte er mit seinem Solo-Programm und als Duett mit der Blueslegende Jimmy „Duck“ Holmes. Der Eintritt für das Konzert im Dorfstübli kostet zwölf Euro im Vorverkauf, 15 Euro an der Abendkasse. Reservierung auf www.dorfstuebli-maulburg.de und unter Tel. 07622 / 65021.