Die Blutspende ist die einfachste Möglichkeit, um Leben zu retten. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft zur guten Tat auf und verlost unter allen Spendern vier exklusive Reisen nach Paris. Interessierte können einen Blutspendetermin im Aktionszeitraum (10. Februar bis 7. März) buchen, Blut spenden und danach online an der Verlosung teilnehmen. Alle Informationen und Teilnahmebedingungen gibt es im Internet unter www.blutspende.de/paris. Der nächste Blutspendetermin in Maulburg findet am Montag, 10. Februar, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Alemannenhalle, Sportplatzstraße 1, statt. Unter www.blutspende.de/termine kann ein Termin gebucht werden.