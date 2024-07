Maulburg: Bombastischer Rocksound auf dem C&C Großmarktgelände

Sänger Lurchi

Sänger Lurchi entdeckte Motörhead im Alter von 13 Jahren, mit 15 Jahren erlebte er sie erstmals bei einem Konzert, wie er vor Beginn des Konzerts erzählte. Die Band spielte neben Klassikern wie „Ace of Spades“, „Killed by Death“ oder „Overkill“ auch Lieder, die Motörhead nie live gespielt haben, wie Lurchi betonte. Zu ihnen gehörten „I am the sword“ oder „Queen of the damned“. Lurchis Stimme hat den rauen Klang des vor neun Jahren verstorbenen Motörhead-Sängers Lemmy Kilmister, der in der Hardrock-Szene verehrt wird und ein drogenreiches Leben führte. Nach eigenen Angaben trank er eine halbe Flasche Whiskey am Tag. Lurchi hat für „Snaggletooth“, benannt nach dem Maskottchen von Motörhead, zwei exzellente Musiker engagiert: Max an der Gitarre und Mücke an der Trommel. Mücke drosch unermüdlich auf das Schlagzeug ein, Max spielte vorzüglich Gitarre.