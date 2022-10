Maulburg Busch baut Hochregallager

„Diese Investition treibt unsere Unternehmensstrategie voran: Wir wollen ein nachhaltiges und erstklassiges Unternehmen werden, um unsere führende Position in der Herstellung industrieller Vakuumpumpen zu festigen“, sagte Christian Hoffmann, Geschäftsführer von Ateliers Busch, in seiner Rede. Mit der Grundsteinlegung für das Hochregallager hat die Familie Busch zugleich einen weiteren Eckpfeiler für die Zukunft von Busch in Chevenez gelegt. Denn das Hochregallager soll nach seiner Fertigstellung der automatischen Versorgung der dortigen Produktionslinien dienen.

Das neue Gebäude ist Teil des „Smart-Logistic“-Konzepts, das eine Synchronisierung der Arbeit mit der Materialbereitstellung ermöglicht. Das neue Hochregallager wird nach seiner Fertigstellung eine Höhe von 23 Metern haben. Wie schon das Hochregallager von Busch Vacuum Solutions in Maulburg wird auch das neue Lager in Chevenez mit einem aktiven Brandvermeidungssystem ausgestattet werden. Durch Absenkung des Sauerstoffniveaus im Inneren kann sich kein Feuer entzünden. Sami Busch, Mitinhaber von Busch Vacuum Solutions, sagte in seiner Rede: „Ich denke, dass diese Investition in den Produktionsstandort in Chevenez eine neue Etappe darstellt. Es ist ein weiterer Schritt in die Zukunft und auch in die Beziehungen zwischen Chevenez, dem Kanton Jura und Busch.“