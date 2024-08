Maulburg: Campus-Rundgang bei Endress+Hauser

In einem Großraumbüro testet das Unternehmen „Desksharing“ . Die Arbeitnehmer haben keinen festen Arbeitsplatz, sondern wählen ihn jeden Tag neu aus, auch aufgrund unterschiedlicher Anwesenheitszeiten. Dazu gehört das Prinzip „Clean-Desk“. Das heißt, bei Arbeitsbeginn muss der Mitarbeiter den Arbeitsplatz für sich einrichten und am Ende aufräumen. Auf den Schreibtischen steht ein Behälter, um persönliche Gegenstände zu verstauen. Köning erzählt, er sammele Rückmeldungen, was funktioniert und was nicht. Aber alles könne er nicht lösen, es hänge vom Verhalten jedes Einzelnen ab. Auf dem weiteren Weg gibt es Einzelbüros für Videokonferenzen, eine digitale Detox-Zone, also einen Bereich der ursprünglich der digitalen Entgiftung dienen sollte. Da er aber kaum angenommen wird, dürfen die Beschäftigten nun dort mit Tablets arbeiten.