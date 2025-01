Maulburg: Chor erweitert sein Repertoire

Ausblick Die Sänger freuen sich auch auf das Sommerkonzert „unter den Kastanien“ beim Dorfstübli. Vergangenes Jahr ist es aufgrund der unsicheren Wettervorhersage ausgefallen. Sollte am 27. Juli wieder schlechtes Wetter sein, wird das Fest in die Schule verlegt. „Für das Sommerfest sollen zwei bis drei Vereine aus der Nachbarschaft eingeladen werden, wobei Hasel uns bereits zugesagt hat“, teilte Vorstand Andreas Brögin mit. Am 7. Dezember wollen die Sänger zudem in der Kirche singen.

Dank und Wahlen Vorsitzender Dieter Klaus dankte Horst Leber, Hans Zimmermann und Vizedirigent Wolfgang Wehrer für ihr Wirken im Verein. Horst Leber scheidet aus dem Vorstand aus. Er hat die Veranstaltungen des Männerchors organisiert und sich wie Klaus betonte, „mit Leidenschaft eingebracht“. Auch Hans Zimmermann hat sein Amt als zweiter Kassierer abgegeben. „Er hat unser altes Kassensystem in eine digitale Form gebracht“, sagte Klaus. Neu in das Vorstandsteam gewählt wurde Uwe Zimmermann, Renate Wehrer wurde als Passivbeisitzerin bestätigt. Neuer Kassenprüfer ist Michael Hirtler, neuer Aktivbeisitzer Gerhard Speck. Er kündigte an, dass er sein Amt „maximal zwei Jahre“ ausüben wolle. Einen Freudensprung hat er nach seiner Wahl nicht gemacht. „Die Jungen treten zurück, die Alten fangen wieder an“, bedauerte er.