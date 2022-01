Maulburg Corina Ammann ist neue Vorsitzende

Auch das Musizieren an Weihnachten auf dem Friedhof wurde beibehalten. Die Aktivkapelle zählt derzeit 30 Aktivmitglieder, während dem Musikverein 267 Passiv- und 39 Ehrenmitglieder angehören. Vierzehn Vorstandssitzungen wurden abgehalten. Aber im Jahre 2020 fanden 24 Wochen lang keine Proben statt. Im Jahr 2021 waren es 27 Wochen ohne Proben. Aber zwei Ständchen gab es. An der 2020 stattgefundenen Hochzeit der beiden Aktivmitglieder Marina und Steffen Keller wurde musiziert.

Michael Junker berichtete von der Kooperation Schule-Verein, von zwei Bewirtungsständen am Nachtumzug, von einer Nachtwanderung mit allen Jungmusikern über den Dinkelberg und von Präsenten zu Ostern und zu Weihnachten. 2021 wurde der Klettergarten in Lörrach besucht. Im neuen Jahr sind erfreulicherweise 28 Kinder und Jugendliche in Ausbildung. Neu angeboten wird eine „Zwergenmusik“ für Kinder unter sechs Jahren. Es sind ferner Ausbildungsplätze für Schlag- und Blasinstrumente verfügbar.

Kasse und Vorschau

Kassier Jörg Lörracher hatte die Finanzen vorbildlich verwaltet, wie die beiden Kassenprüfer Fritz Kiefer und Fritz Steuerer bestätigten. Für 2022 sind geplant: Doppelkonzert am 19. März, das Kastanienfest am 19. Juni, das Dorffest vom 23. bis 24. Juli, ein zweites Kastanienfest am 11. September und das Jahreskonzert am 19. November.

Ehrungen

Es gab Ehrungen und Präsentkörbe für den nach 32 Jahren als Vorsitzender ausscheidenden Detlev Beck, der dem Gesamtvorstand 38 Jahre angehörte, sowie für den seit 25 Jahren als Kassier tätigen Jörg Lörracher und die neue Jugendleiterin Evelyn Fuchs.

Neuwahlen

Nachdem Bürgermeister Jürgen Multner die Grüße der Verwaltung und des Gemeinderats überbracht hatte, leitete er zur Entlastung des Gesamtvorstands und den Wahlen über. Für zwei Jahre gewählt wurden Corina Ammann als erste Vorsitzende, Andreas Schmidt als zweiter Kassier, Manuel Krug als Aktivbeisitzer, Michael Junker als erster Jugendleiter, Cornelia Leszkowski als Schriftführerin, Erik Lörracher als Notenwart und Fritz Kiefer sowie Fritz Steuerer als Kassenprüfer.

Für je ein Jahre gewählt wurden: Benjamin Beck als zweiter Vorsitzender, Jörg Lörracher als erster Kassier, Sandra Fluri als Passivbeisitzerin, Evelyn Fuchs als zweite Jugendleiterin und Steffen Keller als Requisitenverwalter.