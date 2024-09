Maulburg: Daniela Mittl setzt auf Naturerlebnis und Singen

Singen in der Gemeinschaft

Das Singen ist ein weiterer Schwerpunkt der 60-Jährigen. Sie arbeitete zunächst viele Jahre bei der Musikschule Oberes Wiesental, für die sie Kurse in musikalischer Früherziehung gab. Später war sie zwölf Jahre lang für das Familienzentrum Schopfheim tätig. Damals konnte sie beobachten, wie wichtig es ist, die Familien einzubinden. „Für die Kinder ist es sehr wertvoll, wenn sie gemeinsam mit den Eltern ihre Freizeit verbringen können und sie so spüren, dass gemeinsame Interessen die Familie zusammenhalten.“ Daniela Mittl will durch ihre Kurse einen Eindruck davon vermitteln, welche Dinge es sein können, die die ganze Familie begeistern. Das Singen gehört hier mit dazu, denn „beim gemeinsamen Singen in der Familie werden Emotionen vermittelt, so wie es traditionell beim Singen in allen Kulturen der Fall ist. Außerdem entsteht für die Familien ein Schatz an Liedern, den alle Mitglieder miteinander teilen.“

Halt während der Pandemie

„Der Singgarten entstand unter dem Eindruck der Corona-Pandemie“, berichtet Mittl. „Die Pandemie bedeutete vor allem für die Kinder und Eltern einen enormen Einschnitt und führte zu großer Unsicherheit.“ In dieser Zeit wollte sie den Familien einen Halt bieten. Da keine Veranstaltungen mehr in Räumen stattfinden konnten, öffnete sie ihren Singgarten in Maulburg für Kurse. Seither finden regelmäßig Termine dort statt. Großen Anklang finden die Treffen im Rahmen des Kinderferienprogramms. Ihren Schwerpunkt sieht die gebürtige Freiburgerin, die heute in Wiechs bei Schopfheim lebt, jedoch in der Eltern-Kind-Arbeit. Sie freut sich, dass auch immer mehr Väter kommen und ihr Interesse zeigen. „Es geht mir darum, dass Kinder und Eltern gemeinsam in Aktion kommen“, erläutert Mittl. „Die Familien kommen miteinander ins Gespräch, und jeder erkennt, dass er nicht alleine ist.“

Mit allen Sinnen erleben

Am Lagerfeuer zu sitzen, gemeinsam zu singen und das selbst gebackene Brot essen, das Heu zu riechen umgeben von der Natur spricht alle Sinne an. „Die Natur hat eine Wirkung auf uns Menschen“, meint Daniela Mittl. „Das Schöne ist, dass wir draußen in der Natur keinem Konsumzwang unterliegen. Es entsteht so ein Gefühl der Freiheit von äußeren Zwängen. Ich möchte das stärken. Leider setzen sich viele Menschen auch in der Freizeit und besonders in den Ferien dem Konsum aus. Das ist ein Kreislauf. Denn, wenn wir in der freien Zeit konsumieren, müssen wir dafür mehr arbeiten. Wir können die freie Zeit aber auch anders nutzen.“