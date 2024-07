Maulburg: Das Dorfstübli sucht noch junge Schauspieler

Eine Treppe führt in den zweiten Stock: Oben ist die Kerzenküche derzeit außer Betrieb. Ab Herbst können Kinder wieder Kerzen ziehen. Der Raum mit dem Schülerlabor ist verschlossen, denn an bestimmten Tagen forschen und experimentieren hier Grundschüler. Unter der Dachschräge stehen Sofas zum Lesen und Kartenspielen. In den Regalen gibt es Bücher, Legokisten und Roboter, die Kinder und Jugendliche in der Roboter-AG an Tablets programmieren. In den Kellerräumen ist eine Werkstatt eingerichtet. Etwas weiter hinten liegt das riesige Atelier, mit vier, fünf Tischen, Pinseln und zahlreichen weiteren Malutensilien sowie einem Brennofen für Tonwaren. Seit über vierzig Jahren gibt es das Jugendzentrum. Hohenstatter sagt, er habe die Unterstützung vom Gemeinderat und von Bürgermeisterin Jessica Lang.

Das Atelier im Keller Foto: Kathryn Babeck

Verankert in der Gemeinde

Das Dorfstübli ist eine Institution, die tief in der Maulburger Gesellschaft verankert ist. Ein großes Netzwerk an Ehrenamtlichen hilft Hohenstatter bei den Veranstaltungen. Ursprünglich hat das Dorfstübli die Erzieherin Annemarie Weber dreißig Jahre lang geleitet, seit 1993 hauptberuflich. 1982 hat eine Gruppe junger Leute, darunter auch der altgediente Gemeinderat Christof Schwald, erstmals ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt. 1989 erhielt das Haus einen Preis vom Land Baden-Württemberg.